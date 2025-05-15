Победители конкурса «Семья года – 2025» получили награды в Брянске

Победители городского этапа конкурса «Семья года – 2025» получили награды в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В городском выставочном зале на бульваре Гагарина в Брянске прошла церемония награждения победителей городского этапа конкурса «Семья года – 2025». Всего на конкурс заявилось почти полтора десятка семей.
«Мы заложили добрую традицию чествовать победителей конкурса накануне международного Дня семьи. Сегодня в этом зале — лучшие представители семей Брянска в нескольких номинациях. Скажу откровенно, нам было очень сложно сделать выбор — каждая семья достойна называться лучшей. Но в демократическом голосовании всё уже удалось определить победителей», — отметил заместитель главы Брянской городской администрации Игорь Чубчиков.
В номинации «Многодетная семья» победу одержали супруги Никифоровы. Вячеслав и Вероника воспитывают восемь детей. В 2021 году Вероника была удостоена почётного знака Брянской области «Материнская слава».
Лучшей молодой семьёй стали Александр и Марина Васильцовы. В номинации «Золотая семья» победили Александр и Марина Мишины. Званием «Семья — хранитель традиций» отмечены Андрей и Людмила Сиделевы. В номинации «Семья защитника Отечества» стали лучшими Михаил и Наталья Чередниченко. Победители представляют Брянск на региональном этапе конкурса.
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