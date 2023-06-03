Почти 24 тыс брянцев проголосовали за благоустройство воинского мемориала на улице Почтовой. Об этом сообщили на заседании комиссии в городской администрации.

В голосовании за объекты, которые планируется благоустроить в 2024 году, проголосовали 71 183 брянцев. Первое место занял проект территории, прилегающей к воинскому мемориалу по улице Почтовой. Его выбрали 23911 человек.

На втором месте оказалась зона отдыха за ГДК Володарского района. За неё проголосовали 15382 брянца.

«Бронзу» завоевал проект благоустройства Липовой аллеи (вдоль улицы Брянского Фронта) . Её хотят отремонтировать 13 913 горожан.

Ещё 11657 жителей проголосовали за благоустройство территории сквера «Паровоз» по улице 2-я Аллея.

«Таким образом, брянцы высказали своё мнение, и теперь у нас есть по одному проекту в каждом из районов, которые необходимо благоустроить в первую очередь. Однако, в итоге всё будет зависеть от объёма федерального финансирования, которое выделят для Брянска. Именно тогда и будет точно решено — сколько общественных территорий мы сможем благоустроить в следующем году», — подчеркнул и.о. главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.