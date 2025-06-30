Город32

Почти пять километров трассы отремонтировали рабочие в Злынковском районе

2025, 30 июня 09:16 Общество
Почти пять километров трассы отремонтировали рабочие в Злынковском районе
Источник фото

Почти пять километров трассы отремонтировали рабочие в Злынковском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Злынковском районе продолжается ремонт трассы Злынка-Кожановка. 4,9 километра дороги приводит в порядок подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Рабочие занимаются укладкой выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. После этого будет уложен его верхний слой. Специалисты также укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, сделают водосбросные сооружения и водосбросные лотки. Кроме того, подрядчик обновит съезды с дороги и остановочные и посадочные площадки. Также в рамках контракта заменят барьерные и пешеходные ограждения.

В завершении ремонта рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку со световозвращающими элементами. Работы планируют завершить до конца октября этого года.

Читайте также
Брянец выиграл «бронзу» первенство России по легкой атлетике в десятиборье
30 июня 13:52
Брянец выиграл «бронзу» первенство России по легкой атлетике в десятиборье
Избивавшая дочь вешалкой женщина предстанет перед брянским судом
30 июня 13:41
Избивавшая дочь вешалкой женщина предстанет перед брянским судом
23-летняя девушка пропала в Брянске
30 июня 13:24
23-летняя девушка пропала в Брянске
Дистанционные мошенники обманули 21 брянца за неделю
30 июня 12:44
Дистанционные мошенники обманули 21 брянца за неделю

Новости регионов

25.06.2025 12:22
Вести с полей… форума: Краткие итоги  ПМЭФ для региона
В Северной столице завершился Петербургский международный экономический форум – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в стране. Участие в форуме приняла и смоленская делегация во главе с губернатором Василием Анохиным. Работу команды региона по улучшению условий ведения бизнеса отметил глава государства на пленарном заседании ПМЭФ. Владимир Путин назвал Смоленскую область в числе регионов с самой высокой динамикой роста в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических
25.06.2025 12:20
Пусть будет «Свет»!
Ведущий производитель промышленного светотехнического оборудования, работающий в Гагарине, выходит на новый этап модернизации. Губернатор Василий Анохин провёл переговоры по дальнейшему сотрудничеству с исполнительным директором дивизиона «Свет» Группы компаний VARTON Сергеем Мордавченковым. В рамках нового инвестпроекта завод планирует наладить выпуск уличных и архитектурных светильников, прожекторов, осветительного оборудования для ЖКХ, торговых и общественных пространств. Реализация проекта направлена на импортозамещение. Мощности завода
25.06.2025 12:19
Авангардный гидроцикл
На форуме Смоленская область представила свой стенд с интересной продукцией от предприятий региона. В числе уникальных смоленских разработок – первый отечественный гидроцикл от завода «Авангард». Машина разработана и изготовлена нашими специалистами, полностью импортонезависима и состоит из инновационного стеклопластика. Вопросы организации её серийного производства в настоящее время прорабатывают с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». В приобретении гидроциклов
25.06.2025 12:18
Выстроить логистику
Василий Анохин в ходе деловой встречи с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Ким обсудил вопросы реализации проекта по строительству в Смоленске крупного логистического центра компании. Напомним, что год назад на ПМЭФ Смоленская область подписала соглашение о сотрудничестве для возведения этого объекта. Сейчас инвестор уже вышел на строительную площадку. «Решаем инфраструктурные вопросы. В Заднепровском районе будет
25.06.2025 12:17
Мы по карте
Ещё одно подписанное губернатором соглашение о сотрудничестве – с генеральным директором Национальной системы платёжных карт (оператором платёжной системы «Мир») Дмитрием Дубыниным. Это позволит запустить в регионе масштабные проекты – «Карта жителя Смоленской области» и «Карта туриста Смоленской области». Обе будут работать на базе национальной платёжной системы «Мир». «Карта жителя объединит функции банковской карты и цифрового ключа, а её обладатели получат доступ к социально

Актуальные темы

Общество
По объездной дороге Брянска запустят автобусный маршрут
Общество
Шесть брянских выпускников дважды получили высший результат на ЕГЭ
Лента новостей
Двое взрослых и ребёнок пострадали при атаке беспилотников на Брянск
Лента новостей
Четыре человека пострадали при атаке беспилотников на Брянск
Общество
Ветер повалил дерево и электрические опоры в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Кинооткровения от «Ростелекома» показали в брянской Навле
Кинооткровения от «Ростелекома» показали в брянской Навле

«Ростелеком» в преддверии Дня памяти и скорби организовал в поселке Навля Брянской области показ документального фильма «История нашей Победы». В местном Доме культуры его смогли посмотреть жители и представители администрации населенного пункта.

Движение автомобилей на переезде в Брянской области будет закрыто 2 июля в связи с ремонтными работами
Движение автомобилей на переезде в Брянской области будет закрыто 2 июля в связи с ремонтными работами

Движение автомобилей на переезде, расположенном на 474 км перегона  Брасово - Комаричи, будет полностью закрыто 2 июля с 9:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами. Данные меры необходимы для повышения безопасности движения автомобилей и поездов.

Сотрудники «Россети Центр» отмечены за мужество, проявленное при выполнении профессионального долга
Сотрудники «Россети Центр» отмечены за мужество, проявленное при выполнении профессионального долга

Как сообщает телеграм канал “Россети Центр”, в день Группы «Россети» пятеро работников филиалов «Россети Центр» отмечены нагрудными знаками «За мужество, проявленное при выполнении профессионального долга».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика