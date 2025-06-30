Почти пять километров трассы отремонтировали рабочие в Злынковском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Злынковском районе продолжается ремонт трассы Злынка-Кожановка. 4,9 километра дороги приводит в порядок подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Рабочие занимаются укладкой выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. После этого будет уложен его верхний слой. Специалисты также укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, сделают водосбросные сооружения и водосбросные лотки. Кроме того, подрядчик обновит съезды с дороги и остановочные и посадочные площадки. Также в рамках контракта заменят барьерные и пешеходные ограждения.

В завершении ремонта рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку со световозвращающими элементами. Работы планируют завершить до конца октября этого года.