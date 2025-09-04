Подрядчик благоустроил территорию у мемориала «Пограничникам всех поколений» в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Советском районе Брянска в урочище «Лесные сараи» продолжается строительство памятного знака «Пограничникам всех поколений». Подрядчик завершил первый этап работ. Около памятного знака специалисты уложили тротуарную плитку, смонтировали два прожектора, а сам постамент облицевали гранитом. Рядом установили пограничный столб.

«Подрядчик — индивидуальный предприниматель Самвел Агаджанян — служил в пограничных войсках России. Он по своей инициативе и на собственные средства рядом с памятным знаком поставил лавочки, урны, высадил 16 туй, сделал дорожку за мемориалом, постамент которого неравнодушный к своему творению строитель также сделал выше, чтобы было удобней возлагать цветы», — рассказал руководитель администрации Советского района Денис Семёнов.

В рамках второго этапа на постаменте появятся три бронзовые фигуры пограничников разных поколений и собака. Рядом установят стелу со знаком «Пограничное управление ФСБ России по Брянской области».

Инициатором возведения мемориала выступила региональная общественная организация «Ветераны-пограничники Брянской области». Строительство проводят по программе «Инициативное бюджетирование». Работы завершат до конца ноября.