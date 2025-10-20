Подрядчик отремонтировал Московский проспект в Брянске с нарушениями. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске завершился капитальный ремонт Московского проспекта. Подрядчик «Брянскавтодор» обновил три километра дороги от моста через Десну до путепровода. За полгода строители уложили более 61 тысяч квадратных метров асфальта, расширили проезжую часть, обновили тротуары, сделали разделительную полосу, поставили ограждение. Также рабочие дополнительно установили 13 светодиодных фонарей. На остановках «Школа №51» и «Ул. Западная» подрядчик поставит новые павильоны для пассажиров.
Качество работ проверила межведомственная комиссия, в которую вошли специалисты Фокинской районной администрации, городского управления ЖКХ, депутаты горсовета и руководство центра реабилитации инвалидов.
«Для того, чтобы работа была принята, подрядчику предстоит подсыпать землю на газоны, установить решётку на ливневой канализации у торгового центра «Успех». Также необходимо доделать съезд на второстепенную дорогу. Строителям предстоит отвести воду с пешеходного перехода у остановки «Школа №51». В нескольких местах проспекта необходимо изменить профиль бордюров, чтобы сделать тротуары более доступными для маломобильных граждан», — уточнил заместитель главы Фокинской районной администрации Сергей Глушенков.
Ремонт проспекта Московского обошёлся в почти 95 млн рублей. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
15.10.2025 12:25
Эксперты в экспорте
Смоленские компании одержали победу в федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года», впервые завоевав призовые места сразу в четырёх номинациях. Среди всех регионов России и городов федерального значения Смоленская область вошла в ТОП‑3 по количеству победителей. Это исторический результат для региона. «Конкурс ежегодно проводится среди крупных компаний, представителей малого и среднего бизнеса, а также ИП, добившихся выдающихся результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг
15.10.2025 12:15
Боевой опыт и новые компетенции
На прошлой неделе в регионе стартовал очный модуль обучения курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск», реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, принимавших участие в СВО. Подробнее об обучении смолян рассказал губернатор Василий Анохин. Глава региона напомнил, что на предыдущих этапах программы были отобраны 26 человек.13 курсантов уже начали обучение, ещё 13 приступят
15.10.2025 12:14
Инновации и традиции
Краткие итоги выставки «Золотая осень» для региона. Смоленская область приняла участие в 27‑й агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла с 8-го по 11 октября Москве, и продемонстрировала свой опыт и достижения. Тема экспозиции области была заявлена как «Место, где инновации соединяются с традициями». На стенде была представлена продукция 19 предприятий: «Вяземский» пряник, выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция, овощные консервы и многое другое. Большая
15.10.2025 12:12
Будьте здоровы!
Что нужно для качественной медицинской помощи? Конечно, квалифицированные кадры, а ещё – современное оборудование. Этой работе в регионе уделяют особое внимание. «Часть оборудования приобретаем в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. Ещё часть – на средства областного бюджета», – отметил Василий Анохин. Так, для Пригорской сельской амбулатории Смоленской ЦРБ и Смоленской