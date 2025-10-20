Подрядчик отремонтировал Московский проспект в Брянске с нарушениями. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске завершился капитальный ремонт Московского проспекта. Подрядчик «Брянскавтодор» обновил три километра дороги от моста через Десну до путепровода. За полгода строители уложили более 61 тысяч квадратных метров асфальта, расширили проезжую часть, обновили тротуары, сделали разделительную полосу, поставили ограждение. Также рабочие дополнительно установили 13 светодиодных фонарей. На остановках «Школа №51» и «Ул. Западная» подрядчик поставит новые павильоны для пассажиров.

Качество работ проверила межведомственная комиссия, в которую вошли специалисты Фокинской районной администрации, городского управления ЖКХ, депутаты горсовета и руководство центра реабилитации инвалидов.

«Для того, чтобы работа была принята, подрядчику предстоит подсыпать землю на газоны, установить решётку на ливневой канализации у торгового центра «Успех». Также необходимо доделать съезд на второстепенную дорогу. Строителям предстоит отвести воду с пешеходного перехода у остановки «Школа №51». В нескольких местах проспекта необходимо изменить профиль бордюров, чтобы сделать тротуары более доступными для маломобильных граждан», — уточнил заместитель главы Фокинской районной администрации Сергей Глушенков.

Ремонт проспекта Московского обошёлся в почти 95 млн рублей. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».