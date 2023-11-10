Подрядчик пообещал сделать пристройку к брянской школе искусств раньше срока

Подрядчик пообещал доделать пристройку к брянской школе искусств раньше сентября прошлого года. Об этом сообщили в городской администрации.

Компания «Жилсоцстрой» продолжает строительство нового корпуса детской школы искусств №10 в Брянске. В нём будут учебные классы, административные помещения, санузлы, а также концертный зал на 167 зрительских мест. Пристройку соединят с существующим зданием тёплой галереей.

«1 сентября 2024 года у нас истекает контракт на возведение пристройки. Но мы намерены сделать гораздо раньше», — уточнил заместитель директора компании «Жилсоцстрой» Анатолий Комков.

За три недели рабочие возвели стены первого этажа. Коробку планируют закончить в ближайшие несколько месяцев.

Кроме того, в смету планируют включить капремонт фасада существующего здания школы, чтобы у них был единый внешний вид.