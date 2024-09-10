Пограничникам брянский спикер и сенатор РФ передали спецтехнику для выполнения боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и сенатор Российской Федерации Андрей Шохин встретились с сотрудниками регионального Пограничного управления ФСБ. Они передали пограничникам специальные технические средства для выполнения боевых задач. Оборудование купили фонд «Во имя Отечества» и отделение Народного фронта в рамках акции «Все для Победы!».

«Ребята, вы стоите на передовой, а за вашей спиной — вся Россия. Примите от имени Губернатора, Правительства Брянской области, депутатского корпуса благодарность за то, что вы делаете. Да, времена сейчас нелегкие, но защищать страну – это честь и достоинство. Здоровья вам всем, удачи. Пусть эта техника пригодится, спасет не одну жизнь, а мы будем и далее вас поддерживать!» – подчеркнул Валентин Суббот.