Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с «ВАЗом» и поездом под Брянском

В аварии погибли три человека.

Брянская полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Брянском районе.

Напомним, 20 февраля около 13.30 на железнодорожном перегоне (163-й километр) Сельцо — Ржаница 22-летний водитель «ВАЗ-21102» проехал на запрещающий сигнал – машина попала под пассажирский электропоезд.

Как сообщили в региональном УМВД, в отношении водителя возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до семи лет заключения.

Очевидцев аварии и всех, кто располагает о ней какой-либо информацией, просят обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 6. Телефоны: 8 (4832) 63-56-18, 67-03-61.