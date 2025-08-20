Поликлинику реконструировали в Почепе

Новый поликлинический консультативно-диагностический центр в ближайшее время откроют в Почепе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Почепе готовится к открытию новый поликлинический консультативно-диагностический центр. Пустовавшее несколько лет здание реконструировали за счёт областного бюджета. Теперь там расположены терапевтическое отделение на 30 коек и неврологическое отделение на 20 коек с современным оборудованием.

Подрядчик полностью заметил все системы коммуникаций и пожаротушения, установил новые окна и двери, обновил фасад. Территорию вокруг благоустроили. Там появится парковка для автомобилей.