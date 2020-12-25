После новогодних каникул в Брянске подорожает проезд

С 11 января поездка в общественном транспорте Брянска будет стоить 18-20 рублей при оплате картой и 20-22 — наличными.

Мэрия Брянска сообщила о подорожании проезда в общественном транспорте города с 11 января.

При оплате наличными одна поездка в автобусе будет стоить 22 рубля, в троллейбусе — 20. При расчете банковской картой — 20 рублей на автобусе, а в троллейбусах останется на прежнем уровне — 18 рублей.

Мэрия поясняет рост цен увеличением себестоимости проезда — ростом расходов на ГСМ, электроэнергию, запчасти и др.

При этом цена проезда в общественном транспорте Брянка все равно остается одной из самых низких в ЦФО.