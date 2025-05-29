После трех лет в темноте: в Дятькове спасли собаку из подземного бункера

В Дятькове завершилась невероятная спасательная операция — волонтеры извлекли из подземного убежища собаку по кличке Малышка, которая три года провела практически без солнечного света.

«Когда мы ее достали, у всех комок в горле стоял», — рассказывает Мария Казакова из волонтерской организации «Гектор». — «Малышка была так напугана, что у нее даже слезы на глазах появились. А мы сами чуть не разревелись от счастья!»

Операция прошла 28 мая при активной помощи сотрудников МЧС. Без их техники и профессионализма спасение могло затянуться еще дольше.

Сейчас Малышка находится на передержке в Добруни, где привыкает к дневному свету, людям и другим животным. Через неделю планируется полное ветеринарное обследование.

История началась с того, что пожилая женщина долго подкармливала собаку в бункере. Когда пенсионерка попала в больницу, дочь ее соседки обратилась к волонтерам за помощью.

К спасательной операции подключились районная администрация, МЧС и неравнодушные люди со всей России, которые скинулись на специальную собаколовку. Правда, хитрая Малышка категорически отказывалась идти на любые приманки.

Теперь у собаки впереди совершенно новая жизнь. Волонтеры надеются, что вскоре она найдет любящую семью.

По материалам сайта КП-Брянск

Фото: «Гектор» — команда зооволонтеров Брянск, ВКонтакте