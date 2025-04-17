В Брянской области продолжается операция «Малыш»: как спасти пса, боящегося свободы?

Настоящая драма с элементами детектива разворачивается в эти дни в городе Дятьково Брянской области. Местные спасатели и волонтёры бьются над, казалось бы, простой задачей — спасением собаки. Но случай этот далеко не ординарный: четвероногий затворник, получивший кличку Малыш, провёл в подземном бункере целых три года, превратившись в настоящего «подземного отшельника».

Местные власти развернули масштабную спасательную операцию, задействовав тяжёлую технику – пишет КП-Брянск. Специалисты сдвинули бетонную плиту и установили лестницу в импровизированное убежище собаки. Однако тут спасателей ждал сюрприз — пёс, проведший в изоляции столь длительное время, оказался не готов к встрече с людьми. При малейшем намёке на человеческое присутствие Малыш молниеносно скрывается под трубами, превратив спасательную операцию в настоящую игру в прятки.

«Даже бывалые спасатели МЧС не смогли найти подход к хвостатому отшельнику», — рассказывают очевидцы. Попытки приманить собаку едой тоже не увенчались успехом — хитрый Малыш выжидает, пока люди отойдут, молниеносно хватает угощение и снова исчезает в своём подземном убежище.

Единственным связующим звеном между двумя мирами — подземным и человеческим — все эти годы оставалась местная пенсионерка, которая подкармливала четвероногого затворника. Именно благодаря ей о необычном жителе подземелья узнали волонтёры организации «Гектор», которые и забили тревогу.

Сегодня вечером спасатели планируют новый этап операции — на этот раз с применением специальной собаколовки. При этом волонтёры уже думают о будущем Малыша. После трёх лет подземного заточения собаке потребуется серьёзная помощь зоопедагога. Остаётся надеяться, что совместными усилиями спасателей и волонтёров операция «Малыш» завершится успешно, и четвероногий отшельник наконец-то увидит солнечный свет.

Фото: «Гектор» — команда зооволонтеров Брянск, ВКонтакте.