Поставщик брянских троллейбусов заплатит неустойку

Вологодский поставщик новых троллейбусов в Брянск платит неустойку за нарушение сроков контракта. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянск привезли девятый красный троллейбус. До конца года в областной центр из Вологды завод «Транс-Альфа» должен привезти ещё восемь машин.

Но если бы подрядная организация соблюдала первоначальные условия контракта, то к 1 сентября в Брянск должны были поступить 36 троллейбусов.

Администрация решила расторгнуть договор. Но поставщик составил новый график поставок и начал подвозить новые машины.

В первом квартале 2023 года вологодский завод обязан поставить ещё 19 троллейбусов. А за нарушение условий контракта предприятие будет платить пени. Как рассказали в администрации, за каждый день просрочки предприятие заплатит около 100 тысяч рублей.

Кстати, ещё 14 троллейбусов приедут в Брянск уже в этом году по лизинговой программе.