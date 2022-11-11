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Поставщик брянских троллейбусов заплатит неустойку

2022, 11 ноября 10:32 Общество
Поставщик брянских троллейбусов заплатит неустойку
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Вологодский поставщик новых троллейбусов в Брянск платит неустойку за нарушение сроков контракта. Об этом сообщили в горадминистрации. 

В Брянск привезли девятый красный троллейбус. До конца года в областной центр из Вологды завод «Транс-Альфа» должен привезти ещё восемь машин. 

Но если бы подрядная организация соблюдала первоначальные условия контракта, то к 1 сентября в Брянск должны были поступить 36 троллейбусов. 

Администрация решила расторгнуть договор. Но поставщик  составил новый график поставок и начал подвозить новые машины.

В первом квартале 2023 года вологодский завод обязан поставить ещё 19 троллейбусов. А за нарушение условий контракта предприятие будет платить пени. Как рассказали в администрации, за каждый день просрочки предприятие  заплатит около 100 тысяч рублей.

Кстати, ещё 14 троллейбусов приедут в Брянск уже в этом году по лизинговой программе.

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