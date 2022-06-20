Пострадавшие от обстрелов с Украины брянцы получили компенсации

При тяжелом вреде здоровью выплатили по 400 тысяч рублей.

Жители Брянской области, пострадавшие в результате обстрелов с территории Украины, получили денежные компенсации.

«Все, получившие ущерб здоровью, получили выплаты. В случае легкого ущерба – 200 тысяч рублей, среднего или тяжелого – по 400 тысяч рублей. Кроме того, мы выплатили 2,4 миллиона рублей владельцам машин и собственникам домов, которые при обстрелах получили повреждения. Всего на эти цели было потрачено порядка 46 миллионов рублей», – сообщил губернатор Александр Богомаз «Известиям».

По его словам, «это деньги региона, а точнее, муниципального образования, где это произошло».