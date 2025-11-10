Председатель Белорусского землячества на Брянщине поздравил полицейских с праздником

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 10 ноября. Председатель правления Белорусского землячества в Брянской области Николай Голосов поздравил полицейских региона с их профессиональным праздником. В соцсетях член общественного совета при УМВД обратился к руководителю ведомства Алексею Солдатову, стражам порядка и ветеранам.

«Органы внутренних дел Брянского региона занимают ведущие позиции в системе МВД, успешно выполняют важнейшие задачи по защите жизни, прав и свобод жителей области, охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности. Успешно решаются задачи и своевременно вносятся коррективы в деятельность полиции в связи с осложнением оперативной обстановки в приграничных с Украиной районах области», — подчеркнул Николай Голосов.

Председатель землячества добавил, что высокую оценку заслуживают взаимосвязи брянских полицейских с коллегами из Беларуси. Они отмечают высокий профессионализм брянских сотрудников ОВД.

«Отрадно отметить высокое доверие населения к органам внутренних дел благодаря тому, что в своей деятельности они опираются на поддержку населения, чутко реагируют на просьбы, заявления граждан. Важную роли во взаимодействии и при поддержке руководства УМВД играет Общественный совет, который успешно решает задачи по привлечению граждан и общественных объединений к профилактике правонарушений, обеспечению общественной безопасности, противодействию преступности, воспитанию молодёжи в духе патриотизма, любви к своему Отечеству и готовности к его защите.

Желаем Вам, Алексей Владимирович, всему коллективу УМВД дальнейших успехов в решении поставленных задач, надёжно стоять на страже закона, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, добра, благополучия и мирного неба. Пусть девиз сотрудников органов внутренних дел России «Служим России, служим закону!» всегда будет освещать вашу трудную, но нужную и благородную деятельность на благо Брянщины и всей нашей Родины!», — заключил Николай Голосов.