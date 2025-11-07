Председатель Брянской областной Думы встретился с директором Центра «Защита»

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с директором Центра «Защита». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель областной Думы Валентин Суббот встретился с руководителем специализированного государственного унитарного предприятия «Центр специального назначения «Защита» Брянской области» Владимиром Редько. Они обсудили поддержку защитников и их семей.

В Центр специального назначения «Защита» Брянской области» входят добровольцы. Они помогают в охране населения, коммуникаций, особо важных объектов, содействуют военным погрануправления, Минобороны и Росгвардии.

«Деятельность подразделений территориальной обороны уже стала неотъемлемой частью системы комплексной защиты приграничных территорий. Победа складывается из малых шагов, в том числе, из готовности встать на защиту того, что дорого. И каждый — будь то опытный боец или мирный житель, вносит свой вклад в общее дело», — подчеркнул спикер.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и дератор Центра договорились о награждении защитников.