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Премьера фильма-реконструкции традиционной свадьбы прошла в Брянске

2025, 27 июня 18:07 Общество
Премьера фильма-реконструкции традиционной свадьбы прошла в Брянске
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Премьера фильма-реконструкции традиционной свадьбы прошла в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

Во Дворце культуры БМЗ Брянского областного методического Центра «Народное творчество» 25 июня состоялась премьера фильма-реконструкции традиционной свадьбы села Овстуг Жуковского района «По улице, по широкой». 

Автор сценария и режиссер уникальной картины – лауреат Премии правительства РФ «Душа России» и заслуженный работник культуры Брянской области Иван Булаткин. В создании фильма участвовали ведущие фольклорные коллективы региона. Он создан в рамках проекта «Обернись к роду – познай силу семейного кода» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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