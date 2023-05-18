Президент России присвоил почётное звание брянскому врачу
Президент России присвоил почетное звание завотделения Брянского кардиологического диспансера и начальника отряда ведомственной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили заведующей кардиологическим отделением Брянского областного кардиологического диспансера Татьяне Зиминой. Гос награду она получила за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили начальника Брянского отряда ведомственной охраны — структурного подразделения филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Московской железной дороге Владимира Суслина. Президент России оценил его трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.