Приют для бездомных собак в Брянске заполнен на треть

В работе приюта выявили первые проблемы.
Брянский горсовет сообщил о проблемах в работе приюта для бездомных животных по улице Почтовой в Бежицком районе, открытом в марте 2021 года.
Сейчас в приюте, рассчитанном на 200 животных, находятся 68 собак. При этом приют собственно приютом не является – официально он называется временным участком для содержания безнадзорных животных.
Сюда привозят выловленных на улицах собак – животных вакцинируют и стерилизуют, а затем выпускают в естественную среду обитания.
Ответственность за содержание животных и устройство их в семьи возложили на городское дорожное управление. С марта, сообщает горсовет, в семьи удалось устроить более 50 собак.
Из-за отсутствия статуса приюта животных содержат за счет собственных средств МУП «Дорожное управление Брянска». Бюджет финансирует только отлов, стерилизацию и первые дни реабилитационного пребывания животных в ветлечебнице.
Участок создавали как временную меру после участившихся случаев нападения бездомных собак на жителей Брянска.
«Проблема бездомных животных – очень острая, одна из самых актуальных в городе. Все, что можно сделать в рамках закона: отловить, привить, стерилизовать и выпустить в прежнее место обитания, делается. Здесь, в закрытом учреждении, собака содержится еще 10-20 дней после операции и реабилитации. За это время как-то решается судьба части животных, кого-то забирают в семьи. Это пусть небольшие, но все же важные шаги в деле сокращения численности безнадзорных животных на городских улицах, но проблему нужно решать более масштабно», – считает глава города Марина Дбар.
Чиновники намерены проработать вопрос о присвоении участку статуса приюта.
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