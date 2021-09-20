Прокуратура потребовала от мэра Брянска наладить движение автобусов

Горожане столкнулись с отсутствием общественного транспорта.

Прокуратура провела проверку по фактам перебоев в движении общественного транспорта в Брянске.

Как сообщает ведомство, с 1 по 2 сентября жители Брянска столкнулись с невозможностью уехать с остановок из-за отсутствия автобусов. Причинами отмены рейсов стали техническая неисправность автобусов и заболевание водителей.

«Однако мероприятия, проводимые Брянской городской администрацией, являются недостаточными, расписание движения автобусов не позволяет гражданам без угрозы для здоровья реализовать свое право на безопасное получение услуги в сфере перевозок. Более того, имеющийся автомобильный парк требует обновления и увеличения количества транспортных средств по маршрутам», – отметили в прокуратуре.

Главе Брянской городской администрации Александру Макарову внесли представление об устранении нарушений.