Прокуратура потребовала от мэра Брянска починить светофор

На проезжей части у дома № 13а по улице Володарского проверяющие обнаружили пролом, размер которого превышает предельно допустимые параметры. На перекрестке улиц Пушкина и Профсоюзов 6-7 июня светофор был не исправен более суток.

Фермерский островок Именно так называется проект, который планируется запустить в регионе в сети магазинов «Пятёрочка» для поддержки наших сельхозтоваропроизводителей и расширения рынков сбыта их продукции. Хорошей новостью поделился со смолянами губернатор Алексей Островский. По его словам, первый такой «островок» с качественными фермерскими продуктами намерены открыть в Смоленске уже осенью. Над реализацией планов в жизнь сейчас работает областной

С опережением графика В Смоленске продолжается масштабный ремонт дорог. Работы ведутся в том числе и на улице Рыленкова (от ул.25 Сентября до пересечения с ул. Петра Алексеева). Дорожники приступили к ремонту в мае и в соответствии с контрактом должны завершить его до 15 октября. На прошлой неделе на объекте побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход ремонта. На

Законы роста О направлениях региональной промышленной и инвестиционной политики. О мерах господдержки промышленных предприятий, реализованных инвестиционных проектах и инициативах говорили в администрации области на рабочем совещании под председательством губернатора Алексея Островского. Как было озвучено в ходе заседания, несмотря на сегодняшние непростые экономические условия, на Смоленщине удалось достичь роста промышленного производства. «За январь-апрель этот показатель к соответствующему периоду

Железнодорожники проведут рейды и занятия с учащимися автошкол в Международный день привлечения внимания к переездам Сегодня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Смоленской области Московской железной дороги на 35 переездах с наиболее интенсивным автомобильным движением железнодорожники совместно с представителями ГИБДД проведут профилактическую акцию «Внимание, переезд». В ходе акции специалисты МЖД раздадут памятки участникам движения. Кроме того, во время рейдов будут выявляться нарушители. Железнодорожники также посетят автомобильные предприятия

Около 40 остановочных пунктов в Смоленской области оборудовали новыми погодными модулями к летнему сезону В Смоленской области железнодорожники подготовили объекты пассажирской инфраструктуры на 176 станциях и остановочных пунктах к летнему сезону. Около 40 остановочных пунктов оборудовали новыми погодными модулями для защиты пассажиров от осадков. Внутри погодного модуля размещены скамейки. Светопрозрачные перегородки модуля позволят контролировать прибытие поезда и своевременно пройти на посадку. Кроме того, на платформах установлены новые лавочки и