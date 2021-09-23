Прокуратура проверила «пристанище маргиналов» в Брянске

Мэрии Брянска предписано обезопасить здание.

Прокуратура проверила опубликованную в Интернете информацию о заброшенном доме за Брянским цирком, который «часто горел и был пристанищем маргиналов».

Дом № 38 по улице Арсенальской в Советском районе давно расселен. Здание не используется по назначению, при этом проникнуть в него могут все желающие, в том числе дети.

Прокуратура направила мэру Александру Макарову представление об устранении нарушений и приведении объекта в безопасное состояние.