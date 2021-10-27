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Прокуратура в суде добивается ремонта грунтовой дороги в Почепе

2021, 27 октября 13:40 Общество
Прокуратура в суде добивается ремонта грунтовой дороги в Почепе
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Местные чиновники проблему не замечают.

Прокуратура Почепского района выявила нарушения закона о безопасности дорожного движения. В ходе проверки выяснилось, что грунтовое покрытие проезжей части дороги местного значения по переулку 3-му Дачному в Почепе имеет неровности и нарушения поперечного профиля.

Главе районной администрации внесли представление, однако никаких мер для приведения грунтовки в нормативное состояние чиновники не предприняли.

Прокуратура направила в суд иск об обязании администрации района выровнять дорогу. Он находится на рассмотрении.

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