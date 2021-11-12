Прокуратура выиграла суд об исключении территории брянского концлагеря из частной собственности

Конкурсный управляющий АО «85-й ремонтный завод» пытался обжаловать решение суда.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и Арбитражного суда Брянской области о незаконности действий конкурсного управляющего АО «85-й ремонтный завод» по включению в конкурсную массу земельных участков, занятых воинскими захоронениями. Речь идет о бывшем концлагере «Дулаг-142» в Володарском районе Брянска.

Прокуратура участвует в рассмотрении Арбитражным судом Брянской области дела о признании АО «85-й ремонтный завод» банкротом.

С 1941 по 1943 год на территории предприятия фашисты создали лагерь для военнопленных и гражданского населения «Дулаг-142», в котором, по подтвержденным данным, погибло 40 тысяч человек. Они захоронены на нынешней территории завода. Сейчас здесь ведутся поисковые работы.

В ноябре 2019 года прокуратура Володарского района Брянска внесла конкурсному управляющему АО «85-й ремонтный завод» предостережение о недопустимости повреждения или уничтожения мемориального захоронения жертв лагеря «Дулаг-142», поскольку объект имеет историческую ценность как для Брянской области, так и для всей Российской Федерации.

Несмотря на это, конкурсный управляющий включил участки с захоронениями в конкурсную массу для последующей реализации. В конце 2020 года имущество продали на торгах и передали в частную собственность.

В рамках дела о банкротстве прокуратура обратилась в Арбитражный суд с требованием признать действия конкурсного управляющего противоречащими федеральному законодательству.

Суд жалобу прокуратуры удовлетворил, однако управляющий обжаловал это решение. Двадцатый арбитражный апелляционный суд оставил определение Арбитражного суда Брянской области о без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.