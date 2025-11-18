Прямую линию брянского губернатора перенесли на пятницу, 21 ноября. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Прямую линию губернатора Брянской области Александра Богомаза перенесли на пятницу, 21 ноября. Время трансляции не изменилось.

«На прямую линию поступает много вопросов и предложений, поэтому принято решение добавить еще один день для приема ваших обращений и перенести наше общение на более удобное время», — подчеркнул Александр Богомаз.

Вопросы от жителей принимают по телефонам единого call-центра 8-991-214-27-02 и (4832)772-702 ежедневно с 10:00 до 19:00. Задать их также можно через «Открытый микрофон» телеканалов:

— 19 ноября, среда, с 13:00 до 15:00, г. Почеп, территория у входа в администрацию.

— 20 ноября, четверг, с 13:00 до 15:00, г. Брянск, пл. Карла Маркса, возле Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева.