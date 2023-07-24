Рабочие установили все сваи опор нового моста в Фокино

Рабочие установили все 336 свай под опоры нового моста через Болву в Фокино. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

По национальному проекту в городе Фокино продолжается строительство моста через реку Болва. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» уже установила 336 свай всех опор сооружения. Рабочие делают арматурные каркасы и занимаются бетонированием конструкций опор.

Также специалисты установили все 48 свай опор временного моста. Там идет погружение шпунта.

Новый мост длиной 173 метра будет двухполосным.