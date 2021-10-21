Расписание двух жуковских электричек изменят из-за ремонта путей

Ограничения продлятся с 23 по 25 октября.

Расписание двух электропоездов жуковского направления изменится в конце октябре в связи с ремонтно-путевыми работами.

С 23 по 25 октября железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы на однопутном перегоне участка Жуковка – Тросна.

В эти дни электропоезда № 6208 «Брянск – Жуковка» (отправление из Брянска в 9.10) и № 6207 «Жуковка –Брянск» (отправление из Жуковки в 10.59) будут курсировать по укороченному маршруту –между Брянском и Тросной, а на участке Жуковка – Тросна отменены.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.