Ремонт улицы Горбатова стартовал в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Советском районе Брянска стартовал капремонт улицы Горбатова. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновит 800 метров дороги от улицы Бежицкой до улицы Войстроченко.

Накануне специалисты убрали старый асфальт с проезжей части. Рабочие расширят дорогу на отдельных участках и отремонтируют инженерные коммуникации. Здесь также появится новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, тротуары и светофоры. Рабочие обустроят заездные карманы для общественного транспорта, установят два автопавильона и пешеходное ограждение.

В завершении на проезжую часть нанесут разметку и поставят знаки. Улицу доделают к концу мая по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».