Ремонт улицы Крахмалева в Брянске закончат в июле

Подрядчик планирует полностью закончить ремонт на улицы Крахмалева в Брянске в июле. Об этом рассказали в городской администрации.
После капитального ремонта на улице Крахмалёва в областном центре появились двойные тротуары, пять полос движение, новые светофоры и современные фонари.
«Организация пешеходных зон велась, в том числе, и по просьбам местных жителей, которые очень рады появлению широких просторных двойных тротуаров, ведь старый не ремонтировался десятилетиями, а другая часть была просто грунтовыми пешеходными дорожками. Теперь везде уложена плитка. Важно отметить, что и пропускная способность улицы увеличилась — произведено расширение проезжей части до пяти полос движения, при этом максимально сохранены деревья вдоль дороги», — подчеркнул заместитель председателя комитета по ЖКХ Павел Хуторцов.
Улица готова на 97%. Подрядчик «М-Строй» планирует закончить ремонт уже в июле.
На одном участке осталось достроить тротуар и завершить работы по прокладке новых электрокабелей. После этого рабочие уберут строительный мусор и засеют газон.
На обновленной улице специалисты установили 129 новых светильников, 400 метров дорожного ограждения, шесть остановочных комплексов с заездными карманами, два новых светофора и порядка 60 дорожных знаков.
11.07.2023 17:07
Смоленские железнодорожники напомнили будущим водителям о последствиях нарушений ПДД на переездах
Сегодня в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!» на переезде у станции Ракитная в Смоленской области железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД и Ространснадзора провели открытый урок безопасности для курсантов местных автошкол. Будущим водителям напомнили, что при пересечении железнодорожного переезда требуется уделить повышенное внимание строгому соблюдению правил дорожного движения. Основными причинами ДТП при пересечении путей остаются проезд
10.07.2023 17:39
Движение автомобилей на 4 переездах в Смоленской и Брянской областях будет закрыто 11-14 июля
📣Смоленская область: • 11 и 13 июля с 10:00 до 16:00 в районе улицы Советской села Издешково; • 12 июля с 11:00 до 20:00 в районе деревни Высокое в Сафоновском районе. ❗️При необходимости железнодорожники будут оказывать содействие для проезда машин экстренных служб; • 14 июля с 11:00 до 20:00 – в районе поселка Струково в Дорогобужском районе. Объезд возможен по автодороге Сафоново – Дорогобуж – Ельня – Рославль,
10.07.2023 15:19
Погрузка на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 1,6 раза в июне
В июне 2023 года погрузка на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 259,9 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе за июнь текущего года погружено: химических и минеральных удобрений – 184,1 тыс. тонн (рост в 1,6 раза к июню 2022 года); строительных грузов
07.07.2023 17:13
Железнодорожники освободили от сорной растительности более 100 га полосы отвода
Смоленские железнодорожники освободили от сорной растительности более 100 га полосы отвода. Сезонные работы по окосу травы в полосе отвода и междупутье проводятся с мая по ноябрь и направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности движения. Лишняя растительность сокращает обзор машинисту, особенно на сложных участках. Поэтому железнодорожники в полосе отвода кронируют деревья, проводят санитарную вырубку, окашивают траву.
05.07.2023 12:13
Скорая и неотложная
Как в регионе переформатируют работу медучреждений? К мониторингу работы «Скорой медицинской помощи» в регионе подключат главврачей районных больниц. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в Руднянский район, который состоялся на прошлой неделе. Выводами и планами глава региона поделился со смолянами. «Маршрутизацию «скорых» помимо диспетчера будут мониторить и координировать главврачи районных больниц,
05.07.2023 12:12
Жильё для медиков и асфальт для дорог
Дороги, дефицит медицинских кадров, жилищно-коммунальное хозяйство…. Эти темы чаще всего поднимались в ходе встречи жителей Сафоновского района с врио губернатора Василием Анохиным, которая состоялась на прошлой неделе в рамках визита главы региона в муниципалитет. После общения с сафоновцами Василий Анохин выехал на улицу Красногвардейскую, где размещается местная автостанция. «В ходе диалога получил сразу несколько негативных