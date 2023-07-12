Ремонт улицы Крахмалева в Брянске закончат в июле

Подрядчик планирует полностью закончить ремонт на улицы Крахмалева в Брянске в июле. Об этом рассказали в городской администрации.

После капитального ремонта на улице Крахмалёва в областном центре появились двойные тротуары, пять полос движение, новые светофоры и современные фонари.

«Организация пешеходных зон велась, в том числе, и по просьбам местных жителей, которые очень рады появлению широких просторных двойных тротуаров, ведь старый не ремонтировался десятилетиями, а другая часть была просто грунтовыми пешеходными дорожками. Теперь везде уложена плитка. Важно отметить, что и пропускная способность улицы увеличилась — произведено расширение проезжей части до пяти полос движения, при этом максимально сохранены деревья вдоль дороги», — подчеркнул заместитель председателя комитета по ЖКХ Павел Хуторцов.

Улица готова на 97%. Подрядчик «М-Строй» планирует закончить ремонт уже в июле.

На одном участке осталось достроить тротуар и завершить работы по прокладке новых электрокабелей. После этого рабочие уберут строительный мусор и засеют газон.

На обновленной улице специалисты установили 129 новых светильников, 400 метров дорожного ограждения, шесть остановочных комплексов с заездными карманами, два новых светофора и порядка 60 дорожных знаков.