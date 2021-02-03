Режиссер Лариса Садилова снимет на Брянщине новый фильм

Съемки начнутся уже 14 февраля.

14 февраля режиссер Лариса Садилова начнет на Брянщине съемки нового фильма. Съемки будут проходить также в Курской области.

Еартина называется «Огород». Режиссер посвящает ее поколению своих родителей и намерена рассказать о непростой жизни женщин, которым приходится каждый день бороться за выживание.

Это уже не первая работа нашей землячки, связанная с родными краями. Одна из ее последних картин, получившая призы на нескольких фестивалях, называется «Однажды в Трубчевске».