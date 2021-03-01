Роль в новом фильме брянского режиссера играет Валентина Теличкина

Для пожилой звезды советского и российского кино нашелся подходящий образ в фильме Ларисы Садиловой «Огород».
Звезда советского и российского кино актриса Валентина Теличкина 76 лет играет одну из ролей в фильме брянского режиссера Ларисы Садиловой «Огород». Об этом сообщила Лариса Садилова на своей странице в Фейсбуке, рассказав, как проходили съемки зимнего блока сцен для картины.
«Наш маршрут – Москва-Брянск-Смоленск-Курск-Москва. Мы ехали и снимали в поезде, электричке, трамвае, в квартирах и на улицах этих городов. Спасибо РЖД, что вовремя все согласовали и обеспечили. Спасибо регионам за то, что поддержали и помогали всячески в проведении съёмок. Спасибо Минкульту и фонду “Кинопрайм” за то, что вовремя поддержали и мы успели подготовиться и снять пока лежал снег! Все-таки название фильма влияет на его идею. Ты вольно или невольно подстраиваешь все под него. В фильме много образов, как фруктов и овощей на грядках, все красивые и полезные. Брянские актёры очень-очень порадовали – горжусь ими! Спасибо Валентине Теличкиной, Раисе Рязановой, Ольге Лапшиной, Юрию Кутафину за то, что выдержали продолжительные натурные съёмки на морозе и не заболели! Бог на нашей стороне! Спасибо за погоду и не только!», — написала Садилова.
Ранее мы сообщали, что Лариса Садилова рассказала в соцсети о завершении съемок зимнего блока.
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