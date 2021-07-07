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Руководителя Брянского техникума питания и торговли поймали за взятки

2021, 07 июля 14:05 Общество
Руководителя Брянского техникума питания и торговли поймали за взятки
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Как сообщает пресс-служба областного Следственного комитета, директор ГАОУ СПО «Брянский техникум питания и торговли» злоупотреблял своими должностными полномочиями, а также получал взятки в крупном размере. 

С января 2019 по июнь 2021 года злоумышленница, используя служебное положение, покровительствовала подчиненных, за что получала деньги.  

Всего директор техникума получил 371 тысячу рублей. 

Сейчас расследование продолжается. 

 

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