Семь спортзалов отремонтируют в брянских школах в этом году по федеральному проекту. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В школах Брянской области продолжается капитальный ремонт спортзалов по федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». В этому году в порядок приведут семь помещений в учебных заведениях, расположенных в сёлах и малых городах Дубровского, Злынковского, Навлинского, Севского, Мглинского, Рогнединского и Суражского районах. В залах не только делают ремонт, но и обновляют инвентарь.