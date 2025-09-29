Семена добра на брянской земле: восемь десятилетий служения

Дмитрий Корнилов рассказывает о планах развития крупнейшей благотворительной организации региона
Осень 1944-го: Брянская область только-только оформилась как отдельный субъект, города ещё поднимались из руин после освобождения от фашистов, а люди учились жить мирно. В это непростое время, 27 сентября, здесь появился Красный Крест.
Стартовала организация скромно — всего девять энтузиастов взялись за дело, которое требовало министерских усилий. Им предстояло создать сеть помощи с нуля: от детских домов до медпунктов в колхозах, от обучения санитарному делу до поддержки инвалидов войны.
«Тогда программа ГСО — «Готов к санитарной обороне» — была жизненной необходимостью. Сегодня наши задачи другие, но не менее важные», — отмечают в организации.
За четыре послевоенных года из маленькой группы выросла областная сеть с 31 отделением. Колхозные фельдшеры, подготовленные Красным Крестом, стали настоящим спасением для сельских районов.
Предприниматель и общественный деятель, член ФПК партии «Гражданская платформа», член брянского президиума Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов
подчёркивает масштабы современной деятельности: «Сейчас это крупнейшая благотворительная организация с 85 региональными отделениями. У нас сформировалась новая команда активных людей. Планируем развивать новые направления и приглашаем всех, кто готов быть полезным Брянщине и стране».
Сегодня спектр работы впечатляет: донорское движение, обучение первой помощи, поддержка малоимущих, работа с ВИЧ и туберкулёзом. От военного времени к мирному милосердию — 81 год истории продолжается.
