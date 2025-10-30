Семьи первенцев поздравили в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В Дубровском районе в отделе ЗАГС прошло торжественное мероприятие. Там поздравляли семьи, в которых появились на свет первенцы. За 9 месяцев 2025 года в районе родились шесть мальчиков и семь девочек.

Молодых родителей поздравили заместитель главы администрации Дубровского района по социальным вопросам Галины Кубекиной, начальника отдела ЗАГС Ольга Аксенова и начальника соцотдела Вера Логунова. Они рассказали также о мерах государственной поддержки семей с детьми. Ученики Дубровской школы №2 и приглашённые гости испольники для виновников торжества песни и прочитали стихи.

От администрации Дубровского района и Совета народных депутатов Галина Кубекина и Ольга Аксёнова вручили родителям мягкие игрушки, бланк «Семейное древо» и поздравления.