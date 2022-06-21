Семья из Злынки открыла мастерскую декора на соцконтракт

Супруги осваивают интернет-торговлю и планируют начать изготовление сувениров.

Семья Александра и Анны Гончаровых из Злынки открыла мастерскую декора на средства соцконтракта. Об этом рассказали в региональном департаменте семьи, социальной и демографической политики.

Глава семьи Гончаровых из-за тяжёлого заболевания потерял работу. Анна занималась воспитанием двоих детей. И супруги стали искать варианты заработка из дома.

В марте прошлого года Гончаровы заключили социальный контракт на организацию мастерской по изготовление предметов декора из эпоксидной смолы. Для этого в своём доме они выделили помещение. На полученные 147 тысяч рублей купили специальное оборудование и расходные материалы. И начали работать.

Наибольшим спросом у покупателей сейчас пользуются настенные часы от семьи Гончаровых. Супруги осваивают интернет-торговлю и планируют начать изготовление сувениров.