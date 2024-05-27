Сергей Антошин пообещал Брянску новую набережную

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин рассказал на пресс-конференции, что в областном центре планируется создать благоустроенную набережную, которая протянется вдоль Десны от Черного до Славянского моста.

По словам Сергея Сергеевича, это будет не просто комфортная прогулочная зона, но и общественное пространство, включающее места активности и отдыха. Вероятно, появятся на набережной и новые кафе. Для создания двухкилометровой набережной, по всей вероятности, придётся реконструировать весь квартал, зажатый между рекой и улицей Калинина – создать удобные подъезды, парковки, модернизировать коммунальную инфраструктуру.

Работа над колоссальным проектом уже началась, но Сергей Антошин считает, что для разработки планировочных решений следует провести открытый конкурс архитекторов и дизайнеров, а к выбору проекта привлечь жителей Брянска.

Сейчас улица Набережная (на фото), действительно проходящая по берегу Десны, располагает не к прогулкам и отдыху, а, скорее к съёмкам постапокалиптических фильмов.