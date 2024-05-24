Сергей Горелов попросил депутата Нечаева подержать брянскую промышленность

Брянский промышленник и общественный деятель провел рабочую встречу с руководителем фракции партии «Новые люди» в Госдуме и предложил меры поддержки промышленности Брянской области.

Сергей Горелов, отметив, что брянская промышленность развивается вполне успешно, указал на проблемные места в коммуникации производственного бизнеса региона и федерального центра. Иногда бюрократические сложности мешают делу, а региональные чиновники не в полной мере выполняют установки как Москвы, так и властей субъекта Федерации. В результате, под вопрос ставится как экономический успех Брянщины, так и полноценное обеспечение СВО необходимой продукцией. Впрочем, Горелов уверен, что эти проблемы носят частный, а не систематический характер.

Сергей Иванович предложил конкретные меры по улучшению ситуации, находящиеся в компетенции депутатов Государственной Думы.

Алексей Нечаев принял доклад Горелова и одобрил конкретные предложения, выразив уверенность, что они будут рассмотрены депутатами фракции и, после анализа и обсуждения, могут стать основанием для законодательных инициатив.

Фракция партии «Новые люди» не самая большая в Госдуме, но её общественная поддержка и, соответственно, влияние, растут. Партия, в полном соответствии со своим названием, открыта для новых лиц и новых идей, которые работают на благо России и и её народа.