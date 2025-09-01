Школа №13 в Брянске открылась после масштабного капремонта. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В День знаний в Брянске после капремонта открыли школу №13 имени Героя Советского Союза Ильи Катунина. Подрядчик возвёл новую четырёхэтажную пристройку и обновил старое здание. Торжественная линейка для первоклассников прошла в новом актовом зале. Ребят поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«Самое важное — всегда двигаться только вперед, будут и взлеты, и падения, но надо подниматься и идти дальше! А дальше пойти может только человек, у которого есть характер и знания. Те знания, которые даст сама жизнь, — это самый большой капитал, самое большое богатство», — напутствовал первоклассников губернатор.