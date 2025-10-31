Школьники из Клетни побывали на экскурсии на Жуковском веломотозаводе

Девятиклассники из Клетни побывали на экскурсии на Жуковском веломотозаводе. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости.

Центр занятости Клетнянского района организовал экскурсию на Жуковский веломотозавод для девятиклассников школы № 2 посёлка Клетня. Школьники узнали об истории предприятия, возникшего более ста лет назад.

Будущие выпускники побывали в цехе по производству рам и пластиковых деталей, сварочном цехе с современными роботами, покрасочном и двух конвейерных сборочных цехах, а также на складе. Ребята увидели все этапы производства велосипедов, снегоходов, квадроциклов и мототехники. Также они смогли посидеть на продукции завода и сделать фотографии на память.