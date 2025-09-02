Школу №2 в Дятьково отремонтируют за 82,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Дятьково в этом году стартовал капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 2. На модернизацию учебного заведения из областного бюджета направили более 82,3 млн рублей. Ход работ проверил губернатор региона Александр Богомаз.

«Уже практически завершен один из ключевых этапов — установка стропил для новой двухскатной крыши на основном здании, мастерских и спортзале. В ближайшее время начнется монтаж кровли», – подчеркнул Александр Богомаз.

Подрядчик усилил несущие конструкции здания, построил новое крыльцо с пандусом, залил полы в спортзале, подготовил мастерские к монтажу наружного утепления. В крыле начальных классов на втором этаже рабочие штукатурят стены. Также решен вопрос с заменой теплотрассы.