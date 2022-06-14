Сирота из Гордеевского района получили ключи от квартиры

Девушка первая в этом году переедет в новое жильё.

Сирота из Гордеевского района получила ключи от собственной квартиры. Об этом рассказали в департаменте семьи, социальной и демографической политики Брянской области.

Марина Шевцовой первая в Гордеевском районе переедет в своё жильё в этом году.

Квартиру для девушки администрация купила на вторичном рынке. Жилплощадь обустроена по всем требованиям.