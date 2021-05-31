СК РФ назовет имена погибших в брянском концлагере «Дулаг-142»

Подобные преступления не имеют срока давности, отметили в ведомстве.

СК РФ идентифицирует останки советских граждан, погибших в концлагере «Дулаг-142» в Брянске.

С 30 мая на территории бывшего 85-го ремонтного завода в Володарском районе работает экспедиция Поискового движения России. Участие в ней принимают представители Следственного комитета РФ.

«На месте обнаружения массового захоронения советских граждан времен Великой Отечественной войны в городе Брянске следователями Следственного комитета во взаимодействии со специалистами поискового движения России в рамках уголовного дела о геноциде народов СССР организована работа по извлечению и идентификации останков погибших», – сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

С 1941 по 1943 годы в концентрационном лагере «Дулаг-142» находились более 80 тысяч человек: военнослужащих и мирных жителей. Более 40 тысяч человек погибли, еще порядка 18 тысяч нацисты угнали в Германию. Узников в лагере охраняли представители украинского нацистского батальона.

«Работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, будет продолжена, поскольку такие преступления не имеют срока давности», – отметила Светлана Петренко.

На месте бывшего концлагеря в Брянске откроют мемориальный комплекс.