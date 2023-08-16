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Сквер имени Пушкина в Брянске благоустроен лишь на 50%

2023, 16 августа 17:37 Общество
Сквер имени Пушкина в Брянске благоустроен лишь на 50%
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Сквер имени Пушкина в Брянске благоустроен лишь на 50% за 10 дней до окончания контракта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Володарском районе Брянска идет реконструкция сквера имени А.С. Пушкина.  Напомним, подрядчиком по итогам торгов стала компания «КБК строй». По условиям контракта работы должны закончится 25 августа 2023 года. Но реконструкция едва добралась до отметки в 50% от общего объема работ. Подрядчик получил предостережение .

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