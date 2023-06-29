Брянская администрация подала в суд на подрядчика парка «Юность»

Комитет по ЖКХ администрации Брянска подал в арбитражный суд на компанию, которая плохо отремонтировала парк «Юность».

Парк «Юность» в Брянске после ремонта продолжает вызывать нарекания жителей и проверяющих. Компанию «КБК-строй» закончила работы в прошлом году. А уже в этом там обвалилась подвесная лавка. Подросток, который на ней сидел, получил ушибы.

«Подрядчик «КБК-строй» самостоятельно «нарастил» раму, вместо того, чтобы заказать более высокие стойки качелей. В итоге такая сомнительная экономия вышла боком. Выплата ущерба пострадавшей, необходимость демонтажа и повторной установки», — уточнил вице-мэр Сергей Антошин.

В апреле комиссия проверила, как «Юность» перезимовала. В итоге, деревянные элементы на инсталляции из букв на входе пришлось восстанавливать, грунтовую территорию парка — ровнять, гравийные дорожки подсыпать, а некоторые металлических конструкции чистить от ржавчины и перекрашивать.

Проверка в конце первого летнего месяца добавила список недочётов. Глава Брянской городской администрации Александр Макаров обнаружил участки с просевшей плиткой и отвалившийся крепёж некоторых фигур в скейтпарке.

Горадминистрация больше не хочет делать поблажки подрядчику и обратилась с иском в арбитражный суд. Они требует от «КБК-строй» бесплатно для Брянска устранить недостатки в парке.

«Несмотря на то, что гарантия подрядчика действует в течение пяти лет, показателем качества его работы будет то, что «Юность», условно, в первые три года не потребует к себе строительного вмешательства. Это, в том числе еще и тест на профессионализм заказчика и технадзора», — подчеркнул Александр Макаров.