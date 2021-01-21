Следующая неделя на Брянщине будет аномальной теплой

Однако синоптики не исключают, что зима еще себя покажет.

После крещенских морозов столбик термометра на Брянщине постепенно начнет подниматься вверх.

Согласно прогнозам синоптиков, потеплеть в регионе должно уже сегодня. А будущая неделя ожидается аномально теплой для января. У в ближайшее воскресенье, 24 января, средняя температура воздуха днем должна составить +4.

Теплая погода, однако, будет сопровождаться дождем и снегом.

Но не исключено, что в феврале зима еще себя покажет.