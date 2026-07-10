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Жительница Почепского района получила условный срок за истязание своей несовершеннолетней дочери

2026, 10 июля 12:43
Жительница Почепского района получила условный срок за истязание своей несовершеннолетней дочери
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Жительница Почепского района получила условный срок за истязание своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об истязании несовершеннолетней девочки и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.  Приговор выслушала 45-летняя жительница Почепского района.

С сентября 2025 года по февраль 2026 года у себя дома в поселке Житня нетрезвая фигурантка систематически наносила побои своей несовершеннолетней дочери. Женщина ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию ребёнка, жестоко обращаясь с ней.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы и оштрафовал на 5000 рублей. В пользу девочки взыскана компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Несовершеннолетняя проживает отдельно от матери.

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