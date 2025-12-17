Брянский депутат передал автомобиль подразделению Минобороны РФ

Брянский депутат передал автомобиль высокой проходимости подразделению Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты Брянской областной думы встретились с военнослужащими подразделений Министерства обороны РФ. Председатель комитета Владимир Москвичев передал защитникам автомобиль высокой проходимости. Техника повысит эффективность боевой работы в условиях сезонной распутицы.

Ключи и документы на машину депутат передал командиру подразделения. Владимир Москвичев и депутаты поблагодарили бойцов за службу и выразили уверенность, что передаваемая техника будет приносить пользу, а значит – приближать общую Победу.

Командир подразделения вручил Владимиру Москвичеву благодарственное письмо за поддержку военнослужащих.