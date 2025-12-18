На улице Комсомольской в Брянске проложили ливневую канализацию и построили тротуары

2025, 18 декабря 13:14

На улице Комсомольской в Брянске проложили ливневую канализацию и построили тротуары. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Минувшим летом по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Бежицком районе Брянска обновили улицу Комсомольскую. Ремонт сделали после обращений жителей.

Подрядчик привёл в порядок 1,3 километра дороги от улицы Союзной до улицы Молодой Гвардии. Специалисты построили ливневую канализацию и обустроили новое асфальтобетонное покрытие. От пересечения с улицами Союзной и Кремлевской проезжую часть рабочие расширили до 10 метров. Также подрядчик построил новые тротуары и установил современное светодиодное освещение.

В завершении ремонт на улице установили дорожные знаки и нанесли разметку на проезжую часть.