Содержимое «взрывоопасной» коробки в Сельцо удивило эвакуированных из электрички

Причиной ЧП стали животные.

Ранее мы сообщали об инциденте, произошедшем на железнодорожных путях в Сельцо. Сегодня эвакуировали пассажиров электрички из-за обнаруженной коробки.

Подозрительный багаж находился в одном из вагонов. Для прояснения ситуации на место инцидента прибыли пожарные, медслужба, полиция и саперы. Однако, к счастью, самые неприятные опасения не оправдались: в картонной коробке оказались обыкновенные котята.

Вероятно, хозяин питомцев таким образом решил пристроить их в добрые руки или случайно забыл свою поклажу в поезде.